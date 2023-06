(Di venerdì 23 giugno 2023) Interventi di riqualificazione per 300mila euro e una esposizione che contiene opere inedite, dalle sculture ai video

Interventi di riqualificazione per 300mila euro e una esposizione che contiene opere inedite, dalle sculture ai videoUna piazza San Marco tornata a nuovo, con la parte centrale di nuovo fruibile per i passanti. A inaugurarla il sindaco diDario Nardella e l'assessore alla Mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti. Nella parte centrale della piazza, diventata uno dei luoghi strategici per la tramvia, è stata rifatta tutta la ...CINEMA CHIARDILUNA - ZONA OLTRARNOil Cinema Chiardiluna , una delle arene estive più 'vecchie' di, a poca distanza da Porta San Frediano. Si trova ai piedi della collina di Monte ...

Firenze. Riapre il Forte Belvedere. Restyling e la mostra 'Melma' LA NAZIONE

Una serie di opere inedite, dalle sculture ai video, concepite per la riapertura del Forte Belvedere di Firenze. (ANSA) ...Firenze – Riaperta ai pedoni oggi, venerdì 23 giugno, piazza San Marco, uno dei “centri” della città, che presto, come ricorda il sindaco Dario Nardella intervenuto con i rappresentanti delle associaz ...