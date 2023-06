Fimer. I sindacati tuonano contro Cda e azionisti. “Non sono i lavoratori che vogliono far chiudere l’azienda”

"L'azienda è tecnicamente ferma dal 31 di marzo e l'esclusiva responsabilità di tutto quello che è accaduto è riconducibile a due soli soggetti", hanno detto Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm.Ladeve avere un'altra direzione. Chi oggi detiene la proprietà ha cambiato in 4 anni 6 o 7 ... se verrà scelta, come auspicano lavoratori, istituzioni e, la strada della dichiarazione ......hanno convinto il tribunale di Arezzo a fissare un'udienza per l'eventuale dichiarazione di insolvenza della. Nel corso della riunione tra le istituzioni, i vertici dell'azienda e i, ...

Fimer. I sindacati tuonano contro Cda e azionisti. “Non sono i ... LA NAZIONE

“L’azienda è tecnicamente ferma dal 31 di marzo e l’esclusiva responsabilità di tutto quello che è accaduto è riconducibile a due soli soggetti”, hanno detto Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm.Dopo che il Tribunale di Arezzo ha rinviato tutti gli atti a quello di Milano per competenza, e mentre i lavoratori continuano lo stato di agitazione, per lo stabilimento Fimer di Terranuova il cielo ...