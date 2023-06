Figli arcobaleno | i giudici bocciano le trascrizioni | cosa succede ora

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 giugno 2023) Se il Manzoni dedicò alla figura dell’avvocato il ruolo di azzeccagarbugli un motivo ci sarà. Soprattutto in Italia, patria dei bizantinismi burocratici e giuridici. La conferma la si ha avuta oggi leggendo la decisione del Tribunale di Milano in merito alla trascrizione degli atti di nascita dei bambini di famiglie omogenitoriali. Sintesi: non si capisce nulla, o quasi. Nel senso che isono andati a distinguere i casi tra due maschi e quelli tra due femmine, tra tipologia di atti differenti, e il tutto dunque richiede tempo per fare un po’ di chiarezza. Ci arriveremo. Intanto però unaè certa, il dato politico diciamo: dopo il caso di Padova, dove la procura ha contestato l’atto di trascrizione per 33 casi, anche a Milano intervengono i magistrati mettendo fine alla babele di iniziative prese da sindaci di sinistra in barba alla legge. Il ...