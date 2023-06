Ferì gravemente un cuoco a Pescara | condannato a 12 anni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 giugno 2023)- Dodicidi carcere di cui cinque in struttura psichiatrica Rems e 200 mila euro di provvisionale per Federico Pecorale il 29 enne di Montesilvano che nell'aprile di un anno facon dei colpi di pistola ild'origine dominicana Yelfry Guzman in un locale a Piazza Salotto aLa sentenza è stata emessa oggi da giudice Francesco Marino "Giustizia è stata fatta: ho tanto pregato in questi mesi perché trionfasse la giustizia e la fede mi ha molto aiutato, certo dovrò ancora combattere per tornare a camminare, ma questa sentenza mi da coraggio." A parlare è Jelfry Guzman, ilsudamericano feritonell'aprile dello scorso anno da Federico Pecorale,oggi a 12 ...