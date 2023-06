Fenerbahce | Dzeko | «Felicissimo di essere qua»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Le prime parole di Edinda nuovo giocatore del: «Darò sempre il meglio per questo club, lo prometto» Edin, dopo i saluti all’Inter, è un nuovo calciatore del Fenerbache. Di seguito le sue prime parole dell’attaccante bosniaco. «Grazie a tutti per l’accoglienza, le prime sensazioni sono molto buone, sono eccitato per questa nuova avventura in questo grande club. Sonodiqua e non vedo l’ora di incontrare i tifosi e sentire l’atmosfera dello stadio. Darò sempre il meglio per questo club, lo prometto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Il club turco punta sul difensore olandese della Roma per rinforzare la squadra Dopo l'acquisto di Edin Dzeko, il Fenerbahce non sembra voler fermarsi e continua a cercare rinforzi in Italia. Secondo ...