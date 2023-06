... travestito da "consiglio", per cercare di convincere Roma ala riforma del Meccanismo ... Massimiliano- . L'Europa ha proposto delle riflessioni su cui siamo disponibili a discutere"...... travestito da "consiglio", per cercare di convincere Roma ala riforma del Meccanismo ... Massimiliano- . L'Europa ha proposto delle riflessioni su cui siamo disponibili a discutere"...

Fedriga: “Ratificare il Mes non vuol dire usarlo, sul Pnrr l’Ue sia flessibile con i tempi” La Stampa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'avvocato milanese scelto da Massimiliano Fedriga. Ora si attende l'ufficialità con il passaggio in giunta e la ratifica dall’Assemblea dei soci ...