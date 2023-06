punta forte sull'Italia. L'aziendagiapponese investirà infatti 22 milioni di euro per lo stabilimento di Rieti: l'obiettivo è aumentare la disponibilità di farmaci salvavita, in ......22 milioni di euro da parte diItalia per lo stabilimento di Rieti, che consentirà di aumentare la produzione di farmaci salvavita per le malattie rare " ha detto Gemmato - . Laè ...... condizionate dal tetto di spesae del budget aziendale. Sarebbe però opportuna una ... Si ringraziano Lilly,, GSK e Otsuka per il contributo incondizionato . L'evento è stato ...

Farmaceutica, Takeda annuncia la rimborsabilità di Maribavir ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Takeda Italia annuncia che, con la pubblicazione della determina AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) n. 424 nella Gazzetta del 22 giugno ...RIETI (ITALPRESS) – Takeda Italia annuncia un nuovo investimento di 22 milioni di euro per lo stabilimento di Rieti finalizzato ad aumentare la disponibilità di farmaci salvavita, in particolare immun ...