Farmaceutica | Takeda annuncia la rimborsabilità di Maribavir

(Di venerdì 23 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –Italiache, con la pubblicazione della determina AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) n. 424 nella Gazzetta del 22 giugno 2023, è stata ufficializzata ladi, farmaco orfano per il trattamento dell’infezione/malattia da citomegalovirus (CMV) refrattaria (con o senza resistenza) a una o più terapie precedenti, tra cui ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet, in pazienti adulti che hanno ricevuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o di organo solido (SOT)2. Con la decisione dell’agenzia regolatoria nazionale,, il primo trattamento orale che inibisce la proteina chinasi UL97 specifica del CMV e i suoi substrati naturali, è classificato in Fascia A-PHT, a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Il ...

Takeda punta forte sull'Italia. L'azienda giapponese investirà infatti 22 milioni di euro per lo stabilimento di Rieti: l'obiettivo è aumentare la disponibilità di farmaci salvavita

