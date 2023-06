Fare informazione | non fare panini

Leggi su fmag

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’non dovrebbe essere fast, come il food per intenderci. Andrebbe consumata lentamente con il tempo di assimilarla, la voglia di carpirne il senso e potendo far fondo alle esperienze personali per ricostruire sensazioni, parallelismi, emozioni. Al momento invece il web sforna notizie come al McDonald si sfornano Big Mac. Notizie tutte uguali, tutte veloci, tutte senza fronzoli. Qualche volta sbavano le salse, qualche volta le patatine cadono dal vassoio ma intanto il cliente consuma, si lascia bombardare le papille gustative e passa avanti. Informarsi è un processo complesso e non può essere banalizzato come consumo di notizie sensazionali e virali come il web di adesso vorrebbe. L’attività giornalistica è passata in secondo piano: il più delle volte si “riporta”. Ma l’è importante perché un qualsiasi giornalista ...