Expo 2030 Rocca | Se Roma vince benefici innumerevoli per tutta regione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023) – “L’Europa, con le sue risorse, è un’alleata fondamentale e irrinunciabile per gli enti locali. L’ho visto a Parigi, insieme alla premier Meloni e al sindaco Gualtieri a tifare per. Se la Capitale prevarrà su Riad, questo comporteràperlain un’ottica di promozione diffuso della nostra unicità e bellezza”. Lo ha detto il presidente dellaLazio, Francesco(nella foto), intervenendo all’evento di presentazione del progetto dellaLazio ‘Europa in Comune’ alle Corsie sistine dell’Ospedale Santo Spirito di. (Mgn/Dire)