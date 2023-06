Europei Under 21 | Uefa ufficializza Var dai quarti di finale

La mancanza del Var è davvero un peccato per un torneo così importante come gli21 , dove molti dei migliori giovani talenti del continente si sfidano per conquistare il titolo. La ...... che hanno fortemente penalizzato gli azzurrini di Nicolato, hanno spinto la Uefa a cambiare rotta e introdurre il Var dai quarti di finale degli21 . "La Uefa - recita una nota del ...Ci vorrà tempo però perché anche gli21 si adeguino agli standard ormai consolidati nelle competizioni nazionali ed europee, soprattutto per le difficoltà logistiche dei Paesi ospitanti ...

Figuraccia Uefa, ora la pezza: Europeo Under 21 con Var. Ma dai quarti... Tuttosport

Ebbene, l’arbitro olandese che ieri sera ci ha condannato alla sconfitta con la Francia all’Europeo Under 21, con una concatenazione di sviste madornali, va considerato un Moreno in mi settima, meno ...I gravi errori arbitrali di ieri, nella sfida dell’Italia contro la Francia, che hanno fortemente penalizzato gli azzurrini di Nicolato sconfitti 2-1, hanno spinto la Uefa a cambiare rotta e introdurr ...