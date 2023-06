Europei Under 21 senza Var | arbitro e Francia battono l' Italia | uno scandalo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Comincia con una sconfitta l'avventura della Nazionalena21 all'Europeo di categoria. Vince la2-1 complice errori arbitrali a ripetizione e all'Europeo non c'è la Var. Non assegnato un rigore per l', non visto un fallo che vizia l'azione del 2-1 transalpino. Non visto il pallone del 2-2 che ha varcato palesemente la linea di porta. Gol netto. Ma azzurri sconfitti dallae dall'. Primo tempo molto combattuto alla Cluj Arena trache sono ferme sull'1-1 dopo 45'. Parte bene la nazionale di Ripoll che guadagna in pochi minuti diversi angoli anche se non riesce a essere particolarmente concreta. La svolta arriva al 27' quando Kalimuendo trasforma in rete, con il tacco, un cross dalla destra. ...

Italia - Francia 1 - 2 agli Under 21: gravi errori arbitrali mettono in ginocchio gli azzurri Un clamoroso errore di Udogie, almeno tre decisive sviste arbitrali senza la presenza di Var e Gol Line Tecnology, oltre a ...L'Europeo Under 21 in Georgia e Romania non è certo iniziato sotto la miglior luce. Troppo gravi gli errori arbitrali commessi a sfavore dell'Italia di Paolo Nicolato

Si apre con una sconfitta l'avventura dell'Italia all'Europeo Under 21. Nella gara d'esordio nel torneo, gli Azzurrini vengono battuti 2-1 dalla Francia ma a far parlare di sé è la direzione arbitrale ...