Europei U21 | perché l’Italia deve battere la Svizzera per mettersi al riparo dal ‘biscotto’

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) PerUnder 21 del ct Paolo Nicolato si può parlare già diultima spiaggia. La nostra Nazionale nella serata di ieri, ha subito una sconfitta che sa tanto di beffa ma soprattutto di ritorno alla preistoria. Si è tornati indietro di anni all’interno della Cluj Arena: le assenze di VAR e Goal Line Technology hanno estremamente condizionato l’andamento della gara e il fischietto Allard Lindhout, per utilizzare un eufemismo, non è stato all’altezza del palcoscenico. Ma resta inammissibile e inconcepibile una scelta del genere: non utilizzare la tecnologia in una competizione continentale è un mistero, che si tramuta in giallo rivedendo la partita di ieri. La Francia si è mostrata un buon avversario, seppur gli azzurrini dopo aver preso le misure abbiano fortemente limitato le offensive della compagine di Ripoll...