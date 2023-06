Europei beach volley 2023 | sorteggiati i gironi | Lupo-Rossi e Nicolai-Cottafava nello stesso gruppo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Giù il sipario sulle pool dei pmi Campionatidi, in programma a Vienna dal 2 al 6 agosto. Sia per quanto riguarda il torneo femminile che per quello maschile, le trentadue coppie in gioco sono state inserite in ottoda quattro squadre ciascuno. Nel tabellone femminile le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state inserite nella pool C assieme alle ceche Hermannova-Stochlova, alle francesi Placette-Richard e alle spagnole Guidarelli-Gonzalez. L’altra coppia tricolore in gara, formata da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, invece, è stata sorteggiata nel girone E contro Vergè Deprè-Mader (Svizzera), Van Driel E.-Piersma B. (Olanda) e Piersma E.-Van Driel M. (Olanda). Nel torneo maschile l’Italia sarà rappresentata da ben tre squadre. Paolo ...

Sono stati sorteggiati i gironi del Campionato Europeo di beach-volley in programma a Vienna dal 2 al 6 agosto prossimo. T ra le coppie italiane in gara ci sarà quella composta della beacher di Ariano ...