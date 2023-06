Euro U 21 | Uefa ufficializza | Var dai quarti

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ora e' ufficiale: laintrodurrà la Var aglipei Under 21, in corso in Romania e Georgia, a partire dalla fase a qualificazione diretta, cioe' dai. La decisione arriva all'indomani dei ...

"A causa dei notevoli requisiti logistici di questi progetti - spiega lanella nota che ufficializza il cambio di rotta - è stato stabilito che l'implementazione del Var per l'Europeo Under 21 ...Una serata disastrosa per arbitro e assistenti, che ha indotto laa cambiare strada in corsa. ... approfondimento2024, svelata la mascotte dei prossimi europei calcio in Germania FOTOGALLERY ..."A causa dei notevoli requisiti logistici di questi progetti - spiega lanella nota che ufficializza il cambio di rotta - è stato stabilito che l'implementazione del Var per l'Europeo Under 21 ...

Scandalo Francia-Italia, la UEFA interviene: ci sarà il VAR dai quarti dell'Euro U21 Fcinternews.it

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Ora e' ufficiale: la Uefa introdurrà la Var agli Europei Under 21, in corso in Romania e Georgia, a partire dalla fase a qualificazione diretta, cioe' dai quarti. La decisione ...EUROPEI UNDER 21 - Perché il massimo organo del calcio europeo ha optato per questa scelta insolita dopo anni in cui VAR e Goal Line Technology sono diventati l ...