“Estremamente offensiva” Il bersaglio della vergogna nell' esercitazione di tiro

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il dipartimento di polizia di Villa Rica, a poche decine di chilometri da Atlanta, è finito sotto inchiesta per aver usato la foto di un afroamericano comeper un'didestinata alla popolazione civile. È stato lo stesso dipartimento a provocare le polemiche, sfociate poi'indagine, pubblicando sui suoi social media le fotogiornata al poligono. «Non era nostra intenzione essere insensibili o offensivi nei confronti di nessuno», si è difeso il dipartimento scusandosi «per ogni offesa che abbiamo provocato». Nel tentativo di giustificarsi il capopolizia di Villa Rica, Michael Mansour, ha affermato che i bersagli con gli afroamericani sono usati in tutto lo stato per l'addestramento e che durante l'con i ...

... con grande propensione, molto talentuoso e con ottima visione di gioco, che potrà in prospettiva a mio avviso ricoprire più ruoli da noi in squadra, tuttiutili'. Marcello ...Ma la sede locale della Naacp parla di una vicenda "", ricordando che questi bersagli sono stati usati da altri dipartimenti di polizia e già condannati come "inappropriati ed ...... la matriarca dei Berzatto, una donna alcolizzata, passivo - aggressiva ed emotivamente... In un episodio differente, Ramos impersona l'esigente Jessica, con la quale Richie ...

Usa, polizia usa foto afroamericano come bersaglio a poligono Adnkronos

Il nuovo ministro dell'Economia è intervenuto a un raduno organizzato da neonazisti, mentre il presidente del Parlamento vanta un curriculum decennale di condanne giudiziarie per motivi razziali e di ...Street Fighter 6 ha un roster estremamente variegato: oggi cerchiamo di darvi consiglio, nell'ardua strada verso la scelta del proprio combattente preferito.