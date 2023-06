Estate militante ? Cosa spunta nel piano-Schlein | qui il Pd esplode davvero

(Di venerdì 23 giugno 2023) L'del Pd comincia con la buca che Giuseppe Conte rifila ad Ellydalle parti di Campobasso? Neanche il tempo per potersi abbronzare assieme, i due dovrebbero prendere un caffè assieme e poi ciascuno per il suo comizio per le regionali: eppure dovrebbero sostenere lo stesso candidato a governatore. O forse fanno sapere il giorno prima che il palco non sarà comune, e poi oggi sarà l'opposto, giusto per fare notizia. L'importante è rassicurare ladell'assenza di Beppe Grillo da quelle parti. Dovrà faticare Elly per convincere i suoi compagni a mobilitarsi. Delusi dagli “occhi di tigre” modello Letta, ora non è che abbiano tutta questa voglia di trascurare le ferie per i capricci della. Non ci sono più i partiti di una volta e nemmeno i comunisti del tempo. I ...

Date papabili sono quelle in programma per 'l'' del Pd: il 30 giugno una manifestazione contro il caro affitti , il 13 luglio un dibattito sull' Università e il 14 e 15 luglio un ...Non bastano le iniziative pur apprezzabili dell'. Occorrerebbe uscire presto dalla condizione per cui oggi si può solo dire "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo'. ©Lo ha spiegato Marco Furfaro, ventriloquo della segretaria e responsabile delle iniziative politiche del Nazareno, illustrando l''' in arrivo. Ha detto a Repubblica che uno dei 'punti ...

Una segretaria presenzialista delle piazze ma sempre a rimorchio. È questo il giudizio su Elly Schlein che serpeggia fra molti dem. In effetti ...