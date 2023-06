Estate | Confcommercio | quest' anno in vacanza 30 mln di italiani

(Di venerdì 23 giugno 2023) Sono quasi 30 milioni, uno in più del 2022, glidi età compresa tra 18 e 74 anni, pronti a partire tra giugno e settembre per uno o più viaggi, in Italia o all'estero, per un totale di quasi ...

...disulle vacanze degli italiani realizzato in collaborazione con Swg. Il mare occupa saldamente il primo posto con il 24% delle preferenze, qualche punto percentuale meno dell'......su 3 rinuncerà ad attività a pagamento a destinazione."Quasi 30 milioni di italiani in viaggio quest'e un record di stranieri che visitano l'Italia - commenta il presidente di, ...... alle 10:30, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di ' Sere d'- Shopping a Salerno' realizzata da...

L'estate è arrivata: 30 milioni di italiani con la valigia pronta Confcommercio on-line

Circa 30 milioni di italiani in viaggio - uno in più rispetto al 2022 - per quasi 63 milioni di partenze tra giugno e settembre e un volume d'affari di 45 miliardi di ...Sono quasi 30 milioni, uno in più del 2022, gli italiani di età compresa tra 18 e 74 anni, pronti a partire tra giugno e settembre per uno o più viaggi, in Italia o all'estero, per un totale di quasi ...