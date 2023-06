Esplode un' auto in Tangenziale a Napoli | due feriti gravi

(Di venerdì 23 giugno 2023) AGI - Un'esplosione nel vano motore e l'prende fuoco senza dare il tempo ai due occupanti di mettersi in salvo. Un uomo e una donna sono rimasti gravemente ustionati nell'incendio dell'sulla quale viaggiavano lungo ladi, tra le uscite di Corso Malta e Capodimonte, in direzione Pozzuoli. L'area è quella della zona ospedaliera e l'esplosione si è verificata intorno alle 14, tra il traffico. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Le fiamme che hanno avvolto la Volswagen Polo sono state spente in poco tempo e le due persone a bordo del veicolo soccorse e caricate sulle ambulanze per essere trasportate in codice rosso nel vicino ospedale "Cardarelli", dove è attivo un centro per i grandi ustionati. Le loro condizioni sarebbero. ...

