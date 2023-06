“Era terrorizzato | perché è partito” Sottomarino Titan | il retroscena sul 19enne morto insieme a tutto l’equipaggio

(Di venerdì 23 giugno 2023)disperso, le parole della zia di Suleman. Sono cinque le vittime, e tra queste anche il nome del giovane Suleman Dawood, 19 anni. Ilè scomparso dai radar lo scorso lunedì. Suleman ha perso la vitaal padre. Infatti stando alle informazioni raccolte, sarebbe stato proprio Shahzada Dawood a regalare il biglietto di 250mila dollari al. L’esperienza sarebbe dovuta essere indimenticabile, ma purtroppo si è trasformata in una tragedia. Come riportato su Cnn irottami deldisperso sono stati trovati a circa 500 metri dalla prua delic, localizzati intorno alle 8.55 locali, le 14.55 in Italia. Dramma del, le parole della zia dopo la morte del giovane Suleman. ...

dal viaggio, l'ha fatto solo per compiacere il papà' Sottomarino Titan, James Cameron: 'Allarmi inascoltati, come per il Titanic. Sapevo cosasuccesso, vorrei aver parlato' ...Fra queste la Codice srl che a metà marzo 2020, quando il mondodal Coronavirus e non si capiva bene cosa stesse succedendo, riesce a strappare un contratto milionario all'Ausl ...dal viaggio. Si è unito all'equipaggio solo per compiacere suo padre. Un regalo per la ...il naufragio A zmeh Dawood ha detto a NBC News che suo nipote ha informato un parente che 'non...

Suleman Dawood era terrorizzato dal sommergibile Titan: «È partito per accontentare il padre» Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Le ricerche del sottomarino Titan sono durate circa tre giorni e hanno richiesto risorse ingenti. Secondo una prima stima, il costo totale delle spedizioni di ricerca sarebbe di 6,5 milioni ...