Epic Games | ecco i due nuovi titoli gratuiti disponibili per questa settimana

(Di venerdì 23 giugno 2023) Come ogniregala dueper PC completamentevolta è il turno di Idle Champions of the Forgotten Realms e theHunter: Call of the Wild. Idle Champions of the Forgotten Realms è un giochino interessante con vari elementi di gaming profondi man mano che si avanza nella storia. Si tratta fondamentalmente di un idle game, uno di quei giochi che si “giocano da soli”, con una buona dose di elementi RPG e di strategia, con missioni variegate e centinaia di ore di gioco. Si comanda un esercito di eroi che marciano costantemente in avanti e attaccano automaticamente uccidendo i nemici e ottenendo oro. L’oro viene poi speso per i potenziamenti che andranno ad aumentare le statistiche dei nostri eroi. Ogni missione inizia con un reset di tutti gli eroi e ...

Sarà disponibile su PC ( Steam edStore ) dal 20 settembre 2023 . Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer , che potete vedere in fondo alla notizia. Inoltre sono stati ...Da oggi 22 giugno The Bookwalker Thief of Tales è disponibile su PC ( Steam,), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S , anche via Game Pass . Per l'occasione, il publisher tinyBuild ha pubblicato il trailer di lancio dell'avventura narrativa ...Per celebrare il lancio, C onan Exiles può essere provato gratuitamente a partire da oggi su Steam, Xbox edStore , con sconti importanti sul gioco base, sull'espansione Isle of Siptah e ...

Giochi PC gratis: due nuovi regali oggi su Epic Games Store da scaricare Everyeye Videogiochi

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis The Hunter: Call of the Wild, un titolo di caccia estremamente curato Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicat ...Oggi, 22 giugno 2023, Epic Games Store ha reso disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo, che male non è. In maniera differente ...