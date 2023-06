' Emilia Romagna Tennis Cup' | Maestrelli - Muller è la sfida per il titolo

Alexandre Muller e Francesco Maestrelli sono i finalisti della dell'"Tennis Cup", torneo Challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regionesui campi del Tc President a Montechiarugolo (Parma) : al ...Nessuna grave conseguenza, dunque, dopo i giorni del dolore per l'...CESENA - Si riunirà il 21 e 22 luglio prossimi a Cesena Energia popolare, l'area che fa riferimento al presidente del Pd e governatore dell'Stefano Bonaccini (foto). Lo ha comunicato lo stesso Bonaccini in un messaggio inviato ai delegati in assemblea. 'Voglio raccogliere l'appello di quanti ci hanno chiesto di non ...

Commissario post alluvione Emilia Romagna, Cdm su leggi regionali senza Meloni il Resto del Carlino

Alexandre Muller e Francesco Maestrelli sono i finalisti della dell’'Emilia-Romagna Tennis Cup', torneo Challenger ATP 125 organizzato da ...Una nuova stima per la regione emilia romagna sui fondi necessari per gli interventi indifferibili dopo l'alluvione: sale a 1 miliardo e 900 milioni, da 1 e 800. La vicepresidente della regione, Irene ...