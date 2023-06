Emergono alcuni indizi importanti che riguardano tutti i protagonisti | nessuno escluso

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 giugno 2023) La scoperta della storia clandestina tra una professoressa e il suo studente – Macarena e Iván, idimentono – si trasforma in tragedia. La seconda puntata della serie spagnola va in onda stasera alle 21.20 su Rai 2. Al centro degli episodi 3 e 4, i giorni che precedono la morte di Iván e le conseguenze che ne scaturiscono. Da Black Mirror a Zerocalcare: 10 serie tv da non perdere a giugno 2023 X ...