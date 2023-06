Possibile che la tradizione educativa italiana (Montessori, Lodi, Don Milani) non produca una cultura del desiderio di conoscenza e di profondità Io aidi quell'età non darei il cellulare, ...... Guido Crosetto , che ha cinguettato: "Iche hanno sparato con proiettili finti alla professoressa sono stati promossi . Con nove in condotta. Se la scuola ha lo scopo di, penso si ...... sottolineando la loro responsabilità nell'i figli. L'unico a dissentire è Paolo Crepet , noto psicologo, che definisce la promozione deiun'iniziativa amorale. Crepet considera il ...

Educare i ragazzi ai social, una nuova sfida per l’istruzione Culture

Una riflessione partita dalla polemica dello psichiatra Crepet, approfondita in un’intervista al professore Simone Giusti dell’Università di Siena sulla possibilità di educare i giovani all’uso dei so ...ROVIGO - «Sono amareggiata e delusa, certo, lo sento come uno schiaffo morale». Non riesce a nascondere un sentimento di rabbia e insieme di delusione, Maria Cristina Finatti.