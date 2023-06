(Di venerdì 23 giugno 2023) La possibilità di autocertificare i requisiti per l'accesso alsui costi extra è prevista da una norma inserita nel decreto 44/2023 , di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo l'...

Indice Rimborsi alle imprese a rilentoper la compensazione Rimborsi alle imprese a rilento Il Ministro ha fornito alcuni dati sulle compensazioni alle imprese inper il ...... "Nel decreto assunzioni di prossima pubblicazione, abbiamo messo l'per ... Nell'agenda anche il tema dell': "Lavoriamo, e lo facciamo insieme, a un nuovo testo unico per l'...Attenzione : il contribuente che ha acquistato dall'impresa o tramite una cooperativaun ...che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale ...

Edilizia: autocertificazione per il rimborso sul caro materiali PMI.it

Edilizia: Salvini annuncia nel DL 44/2023 l'autocertificazione per le imprese edili con diritto al rimborso sul caro materiali, metà domande ancora ferme.Sono da ieri consultabili sul sito dell’agenzia delle Entrate nell'area tematica «5 per mille» gli elenchi per la destinazione della quota percentuale dell’Irpef 2022 con i dati relativi alle preferen ...