Ecco la vera storia del codino di The Weeknd in The Idol

(Di venerdì 23 giugno 2023) «Mia nonna diceva di non fidarsi mai di un uomo con il». Nel terzo episodio della serie HBO The, la popstar Jocelyn (Lily-Rose Depp) riceve il saggio consiglio da Destiny (Da’Vine Joy Randolph), la sua co-manager. Destiny si è accorta che la sua cliente è caduta nella rete oscura di tale Tedros Tedros (Abel “The” Tesfaye), dotato di una particolare treccia affusolata che emana cattive vibrazioni. (Non a caso, il primo episodio della serie ha un titolo pieno di doppi sensi: “Pop Tarts e Rat Tales”). Nel momento in cui Leia (Rachel Sennott), l'assistente e amica di Jocelyn, liquida Tedros come «il tipo del club con il», le ragazze sono già cadute nelle sue grinfie. E noi con loro. Dopo la messa in onda del primo episodio di The, il Wall Street Journal ha suggerito che ...

Edche si forma, seppur in momento temporalmente tra loro diversi, l'unanimità. È proprio ciò ... ricercando l'unanimità Qui veniamo allasostanziale differenza tra un regolamento ...le recensioni dei nuovi singoli del New Music Friday di oggi. Drillionaire con Blanco, Sfera ... In mezzo a tante storie estive di plastica, eccone una. (C. C.). Federico Rossi - "Maledetto ...Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 giugno sarà pieno di eventi a Napoli.quali sono i principali appuntamenti da non perdere nel capoluogo campano. Da non dimenticare ...per proporre unae ...