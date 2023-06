“È normale che a 26 mesi dal parto non mi sia ancora arrivato il capoparto?”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Buongiorno dottore, mio figlio ha 26e il caponon è. L’ultimo ciclo l’ho avuto a luglio 2020. Non allatto da un anno, ho fatto due visite dal ginecologo che mi ha comunicato che ovaie e utero sono ok. Adesso però inizio a preoccuparmi e vorrei sapere cosa posso fare. La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Può essere consideratonella città dell'Umanesimo tenere centinaia di persone nella totale illegalità e far finta di non vedere una situazione così graveprovoca tentati omicidi e ...Se è verogli stoccaggi europei, in vista della prossima stagione invernale, sono ampiamente superiori alle medie storiche nello stesso periodo dell'anno, è comunque verotali livelli da soli ...Come nellachat di Twitch, esistono delle parole e delle frasi il cui utilizzo è proibito, sia a livello generalesecondo le regole impostate dai singoli creator. Inoltre, in caso di ...

Musk e Twitter: non è normale che arriva un nuovo ferroviere e il ... Garante Privacy

L’attore torna in tv con la seconda stagione della serie “Vita da Carlo”. «Per il 65,70 per cento racconto cose vere.. Quando è arrivato il successo ho vissuto un anno molto difficile, avevo attacchi ...Il prezzo del gas in Europa risale del 50% dai recenti minimi, mentre torna El Niño e l'estremizzazione climatica minaccia ricorrenti shock diretti e indiretti ai prezzi delle materie prime (...) ...