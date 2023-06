Dzeko e un problema di percezione | separazione inevitabile

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023) Dopo due stagioni è arrivato l’addio trae l’Inter. Un finale, per la considerazione di sé che ha il bosniaco, che si riflette in un ruolo ben preciso. NUOVA AVVENTURA – Dopo due stagioni in nerazzurroha ufficialmente salutato l’Inter. Per lui un contratto in Turchia. Dove il Fenerbache gli ha dimostrato fiducia proponendogli un biennale a un ingaggio da oltre quattro milioni a stagione. Più delle cifre però ha fatto la differenza il ruolo. Non a livello tattico, ma all’interno della rosa. RUOLO DA TITOLARE –infatti malgrado i trentasette anni già compiuti ha ancora una forte considerazione di sé. Tradotto, si sente in forma e perfettamente in grado di giocare sempre e fare il titolare. Assoluto, quindi la prima scelta. Una condizione che nelle ultime due stagioni ha vissuto anche ...