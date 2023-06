DSA e documentazione da consegnare alla famiglia | in allegato modello di “relazione diagnostica contenente la sintesi delle relative valutazioni con le indicazioni operative”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 giugno 2023) La certificazionea uso scolastico relativamente ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) deve contenere le informazioni necessarie per stilare la programmazione educativa e didattica. Inutile ribadire, infatti, che la citazione della sola categorianon è sufficiente assolutamente per la definizione del profilo di funzionamento emisure didattiche appropriate per il singolo soggetto. La certificazione deve contenere gli elementi (caratteristiche individuali del soggetto con le aree di forza e di debolezza) per delineare un profilo di funzionamento. L'articolo .