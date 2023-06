Draft 2023 | A San Antonio via all' era Wembanyama | è la scelta numero 1

I giocatori internazionali selezionati alalla fine sono 12, tre al primo turno (Wembanyama, Coulibaly e il canadese Prosper) e nove al secondo. L'elenco 1 - Victor Wembanyama (San ...IlNBAverrà ricordato per l'arrivo nel pianeta NBA di Victor Wembanyama, da tutti indicato come il nuovo possibile dominatore del basket mondiale. Giocherà, come previsto, con i San Antonio ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti NBA, Wembanyama n°1 agli Spurs: tutte le scelte Come da previsioni, la prima scelta alNBAda parte dei San Antonio Spurs è stato il giocatore ...

Dallas da applausi, Washington no. Tutti i promossi e i bocciati del Draft 2023 La Gazzetta dello Sport

ROMA - È iniziata ufficialmente l'era Nba di Victor Wembanyama. Non ci sono state sorprese, come da pronostico il fenomeno francese è stato scelto con la prima scelta da San Antonio nel draft che si è ...