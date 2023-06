Douglas Costa e la fidanzata | morti a 4 ore l’uno dall’altra | fatale il morso di una zecca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lui è morto a mezzogiorno, lei alle ore 16. Il Brasile e il mondo del motorsport sono ancora sotto choc per la perdita di, 42 anni, e dellaMariana Giordano, 36 anni. Una tragedia improvvisa, avvenuta lo scorso 8 giugno, su cui ora è stata finalmente fatta chiarezza: per il pilota e la sua compagna è statoildi una. La causa del decesso è infatti stata identificata nella febbre maculosa delle Montagne Rocciose, una malattia infettiva rara provocata appunto dalla puntura di quella che viene definita la “stellare”.ha iniziato ad accusare i primi sintomi proprio mentre era in pista per un evento di gran turismo della Mercedes, l’AMG Cup Brasil. Mariana Giordano invece si è ...