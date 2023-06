Dorita Delle Donne | malata terminale di tumore | «Le condizioni peggiorano | dolori lancinanti Prescritta morfina»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 23 giugno 2023)ledi salute di, 33enne campana che vive con un carcinoma mammario avanzato triplo negativo, con metastasi sparse per il corpo e che hanno colpito diversi organi. Sempre sorridente, però,e la compagna Ester Ferraiolo, raccontano sui social cosa comporta essere un malatodie quanto ciò possa rivelarsi difficile, soprattutto se non lo si affronta con la speranza. Proprio nelle ultime ore,ha raccontato deiche, purtroppo, non riguardano le terapie, ma il peggioramentosuedi salute.che stanno purtroppo peggiorando, con i medici che le ...