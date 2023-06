Dopo Tonali | altra mazzata sul Milan Frattesi | Ho già scelto la squadra | chi gode

(Di venerdì 23 giugno 2023) A sentire Davide, non sembra proprio lui l'erede di Sandroalla cessione di quest'ultimo al Newcastle per la cifra monstre di 80 milioni comprensivi di bonus vari, il club di Gerry Cardinale (sotto tiro dai tifosi rossoneri) avrebbe messo gli occhi sul centrocampista di Sassuolo e Nazionale, tentando di bruciare Inter e Juventus che da settimane sono sul giocatore. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo stessotra le righe appare piuttosto freddo nei confronti del Diavolo e, forse, lancia più di un messaggio. "Cercherò di essere estremamente sincero: io hola!", spiega senza dire ovviamente quale. Su di lui si è aperta un'asta tra le big italiane: "E' una bella sensazione, non posso negarlo. Però ...

le clamorose mosse registrate nella giornata di ieri, in primis il summit Milan - Newcastle pera Milano, il calciomercato riparte con queste domande: Lukaku andrà al Milan Thuram è ...LIVEOre 8.33 -, il Newcastle vuole continuare a fare spesa in Serie A: il nuovo obiettivo è Theo Hernandez sempre in casa Milan. Chieste informazioni anche per Chiesa. Ore 8.16 - Timothy ......Milan ha messo la freccia e prepara il sorpasso forte dei denari incassato dalla vendita di. ... il belga è in rottura con il Chelseail no all'Al Hilal, che ha mandato in fumo una cessione ...

Il messaggio della moglie di Maldini al marito dopo Tonali via dal Milan: «Non tutti i mali vengono per... Corriere della Sera

La Stampa questa mattina titola sui prossimi obiettivi in casa rossonera: "Milan da rifare". Con la cessione record di Sandro Tonali al Newcastle, che si ...Milan, dopo l'addio ormai vicino di Sandro Tonali, i rossoneri ricevono le attenzioni per tre giovani della rosa. Ad essere al centro del mercato sono quegli elementi destinati a partire in prestito p ...