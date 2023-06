Dirigenti scolastici | mutamento degli incarichi dirigenziali e mobilità interregionale NOTA Ministero PDF

È incostituzionale che i dipendenti pubblici (quindi pure docenti, Ata e) che vanno in pensione debbano attendere anni per vedersi assegnata la liquidazione : lo ha sentenziato la Corte Costituzionale con la decisione n. 130, attraverso la quale ha ...È un fenomeno che esiste in tutta Italia da Belluno fino a Trapani, l'evidente stato di stress dei docenti italiani e l'aumento notevole di contenzioso tra alcuni docenti e i. Tale contenzioso a volte si determina con aperture, sempre più diffuse, di procedimenti disciplinari. Anche senza procedimento disciplinare scatta, a volte, una forma di ...Inoltre, " s ensibilizzare ialla verifica dell'idoneità degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in particolare per quanto riguarda la specializzazione in ABA o altre ...

È incostituzionale che i dipendenti pubblici (quindi pure docenti, Ata e dirigenti scolastici) che vanno in pensione debbano attendere anni per vedersi assegnata la liquidazione: lo ha sentenziato la ...L’Istituto Comprensivo Monte Urano sarà da ora in poi denominato “IC Gino Strada”. Si è svolta infatti domenica, nella cornice di Piazza della Libertà, a Monte Urano, la cerimonia di intitolazione uff ...