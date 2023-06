Diretta Olimpia Milano - Virtus Bologna | segui la sfida scudetto LIVE

... ore 20:30) l'Milano ospita la Virtus Bologna nella gara 7 della finale playoff che assegnerà lo scudetto . Segui la...La pallina tricolore fermerà la sua folle e faticosa corsa sul 30 dell'oppure sul 17 della Virtus Ce lo si potrà chiedere e vi si potrà scommettere sino alle ore ...incollato alla tv (...E' l'ultimo atto: si assegna al Forum lo scudetto 2022/2023 al termine di una serie lunga e ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna Gara 7, la finale di basket in diretta | Corriere della Sera

Con la serie sul 3-3 va in scena al Mediolanum Forum la decisiva gara 7 della finale playoff: la cronaca in tempo reale e le voci dei protagonisti ...Lo scudetto della serie A del basket si assegna dalle 20.30 al Forum di Assago. Olimpia Milano (campione in carica) per la terza stella, Virtus Bologna per il tricolore n. 17 ...