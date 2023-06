Diga di Campolattaro | Lombardi | “La pubblicazione della gara è un atto di straordinario rilievo”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Laper i lavori “dell’opera strategica nazionale”, così classificata dal Governo Draghi, di potabilizzazionedisul fiume Tammaro è unche assumeper il Sannio, area di cerniera tra il Tirreno e l’Adriatico con eccezionali potenzialità di sviluppo”. – Sono le parole di Nino, PresidenteProvincia di Benevento, sullabando didel 26 giugno per i lavori di completamentodi. “La notizia di questo bando disi ...

