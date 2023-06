«Dietro la tragedia del Titan gravi errori di progettazione e scarsa conoscenza dei materiali» | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 giugno 2023) Guido Gay ingegnere laureato al Politecnico di Milano nel 1964, di origine piemontese, nazionalità italiana e svizzera, ideatore progettista e costruttore in svariati campi della tecnica Appassionato velista e marinaio, nei primi anni 70 iniziava a studiare veicoli sottomarini teleguidati inserendosi nella storia come pioniere di questa tecnica.Nel 1979 fondava la società GAYMARINE e dieci anni più tardi una ditta in Svizzera ora denominata IDROBOTICA, per la produzione dei sottomarini robotizzati PLUTO, specializzandosi in apparecchi molto adatti al settore militare della caccia alle mine e per ricerca scientifica, nel 1990 iniziava il progetto di un originale catamarano a Vela, il DAEDALUS, adatto al diporto ma anche particolarmente attrezzato per servire da nave madre ai veicoli sottomarini PLUTO. Dopo una lunga esperienza di navigazione oceanica comprendente un giro del mondo e un ...