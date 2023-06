Diablo IV | il dietro le quinte di Lilith con Halsey e Suga dei BTS

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – È stato pubblicato il making of del video musicale "IV Anthem)" ed è possibile vedere all'opera gli artisti che cantano il pezzo:, artista multi-platino edei BTS, icone del pop del XXI secolo. Con oltre 8 milioni di visualizzazioni in soli 7 giorni, il video musicale di "IV Anthem)" è stato creato per lanciareIV, l'ultima uscita videoludica di Blizzard Entertainment. Il 5 giugnohanno pubblicato il video musicale ufficiale di, diretto da Henry Hobson e girato in diverse location, tra cui la Chapelle des Jésuites (Cappella dei Gesuiti) a Cambrai, in Francia, dove Blizzard ha riempito il soffitto con dipinti e un murale di quasi 50 ...

I giocatori di Diablo 4 non sembrano felici di dover creare un nuovo personaggio ad ogni stagione dell'action RPG.Segui Gamesource per altre guide su Diablo IV e non dimenticarti di leggere la nostra recensione del meraviglioso gioco di Blizzard.