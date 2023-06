Di Maria-Juve è finita | una stagione di alti e bassi

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lantus ha salutato Diche, dopo una sola, ha lasciato i bianconeri; annata diper l’argentino. Accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, Diavrebbe dovuto cambiare ladellantus; giocatore di una qualità fuori dal comune e capace di cambiare la partita in qualsiasi momento. Le cose non sono propriamente andate come ci si aspettava; nella prima parte di, infatti, l’argentino ha avuto diversi problemi fisici; il mondiale in inverno, giocato in Qatar e vinto proprio dall’Argentina, ha restituito allaun Dicampione del Mondo. Di(LaPresse)Nelle prime partite post Mondiale, gli effetti della finale ...

Due sono già diventate ufficiali e riguardano due argentini: Angel Diha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club bianconero, mentre per Leandro Paredes la società non ha ...... ', LA VERITA''. Anche l'Under 21 si ritaglia tanto spazio sulla prima del CorSport: 'L'Italia ... Rassegna Stampa Estera - Calciomercato.itA Bola dedica la prima pagina al Fideo: 'DISENTE O ...... l'ex bianconero ha deciso di firmare per un anno con il Benfica Angel Dirimane in Europa, nonostante la volontà di chiudere la carriera in Argentina. Dopo aver lasciato la, infatti, il ...

Di Maria, il saluto Juve: “Sprazzi di grande classe. Grazie di tutto” Tuttosport

In Portogallo non hanno dubbi: Angel Di Maria, ex giocatore della Juventus, sarà presto un nuovo acquisto del Benfica. L'edizione odierna de "A Bola", uno dei quotidiani ...Manna rispetta i piani Juve: già tagliati 33 milioni di monte ingaggi. Il club bianconero alleggerisce così la propria situazione finanziaria Come scrive La Stampa il calciomercato Juve sta rispettand ...