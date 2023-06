Lasciarlo andare al Tottenham è una perdita per il calcio italiano", ha esordito. "Stesso discorso per, che è un giocatore fondamentale per il Milan. Quando le squadre perdono questi ...Lasciarlo andare al Tottenham è una perdita per il calcio italiano", ha esordito. "Stesso discorso per, che è un giocatore fondamentale per il Milan. Quando le squadre perdono questi ...

Delneri: “Tonali e Vicario in Premier Una sconfitta per il calcio italiano” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La notizia della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che appare ormai prossima, è stata come il battito d'ali che dall'altra parte del mondo provoca un uragano. In ...