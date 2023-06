Decreto lavoro | dall’assegno di inclusione al taglio al cuneo fiscale Il centrodestra | è una svolta

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Via libera dal Senato al, con 96 voti favorevoli, 55 voti contrari e 10 astenuti. Il provvedimento, che contiene misure urgenti per l’sociale e l’accesso al mondo del, in scadenza il 3 luglio, passa ora all’esame della Camera., ildelIl provvedimento più importante è ildelche riguarderà una vasta platea di lavoratori con reddito lordo fino a 35mila euro annui. Per un lavoratore con 25mila euro di retribuzione ilcomplessivo vale 96 euro al mese, su 5 mesi sono 480 euro. Con 35mila euro di retribuzione il vantaggio mensile è di 99 euro su 5 mesi 493 euro. Il beneficio va ...