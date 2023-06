David al posto di Osimhen | ADL accelera

Leggi su napolijournal

(Di venerdì 23 giugno 2023) Jonathandel Lille già d’accordo con il Napolial Napoli. Il Napoli non intende cedere Victore infatti, a detta del presidente De Laurentis, ci sarebbe già un accordo di massima per un prolungamento del contratto dal 2025 al 2027. Tuttavia qualora arrivasse una offerta irrinunciabile tra i 130 e i 150 milioni, sarebbe veramente difficile dire di no. Ed è per questo che il Napoli si guarda intorno per un eventuale sostituto del nigeriano, con il profilo già individuato che risponde al nome di Jonathan, attaccante militante nel Lille in Ligue 1 e autore di un’ottima annata. Profilo diJonathan, 23 anni, di origine Americana ma con passaporto Canadese, è un attaccante ambi-destro che attualmente milita nel Lille in Ligue 1. Attaccante ...