Daniela Santanché | le testimonianze degli ex dipendenti di Ki Group | “Non ha rispettato le promesse | mentiva sapendo di mentire”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Parla Monica Lasagna che ha lavorato nell’azienda colosso dell’alimentazione biologica per 29 anni: «Mi devono ancora 44 mila euro, ho comprato una casa e mi son dovuta far dare i soldi da mia sorella»

Poi le inchieste: dal caso mascherine, con il direttore delle Dogane Minenna ai domiciliari, all'inchiesta sulla galassia delle società di, con la ministra del Turismo che ancora ...ROMA. Anche la Lega, insieme all'opposizione, chiede chiarimenti alla ministra per il Turismo,, sulle accuse che l'hanno travolta in queste ore . "Ha detto di essere assolutamente tranquilla, aspettiamo che spieghi le sue ragioni in Aula" dice il capogruppo leghista alla ...Roma, 23 giu. La ministraSantanche' deve chiarire in Parlamento la vicenda sollevata da Report, oppure ha il dovere di dimettersi. Lo scrive su Twitter il leader M5s Giuseppe Conte, rivolgendosi alla premier Giorgia ...