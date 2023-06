Daniela Santanchè | Da Report falsità per screditarmi | ho dato mandato ai miei legali

(Di venerdì 23 giugno 2023) Leggi Anche Turismo, la Venere influencer in minigonna ambasciatrice dell'Italia Tali notizie, si legge ancora nella nota di, 'sono state rappresentate in forma del tutto suggestiva ...

Leggi Anche Turismo, la Venere influencer in minigonna ambasciatrice dell'Italia Tali notizie, si legge ancora nella nota di, 'sono state rappresentate in forma del tutto suggestiva e unilaterale per fornire una ricostruzione dei fatti che risulta radicalmente non corrispondente al vero, ispirata ...Il programma va in onda lunedì. Poi, giovedì, a scoppio ritardato, scoppia la polemica: le opposizioni tuonano e mettono sul tavolo le dimissioni dida ministro del turismo. "Chiediamo - afferma Toni Ricciardi del Pd - che Giorgia Meloni venga in aula su quanto sta emergendo e facendo molto scalpore attorno alla gestione poco ...Se perdovesse arrivare un rinvio a giudizio dovrà dare le dimissioni da ministra del turismo. Parola di Giorgia Meloni, che ieri lo ha detto alla diretta interessata . L'occasione, ...