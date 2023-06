Damiano dei Maneskin taglia i capelli | fan preoccupati | «Sembri triste… Perdere una come Giorgia non è facile»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 23 giugno 2023)David è molto attivo sui propri profili social dove, spesso, pubblica foto e storie per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che sta facendo. Il cantante e frontman dei, ultimamente, sta cambiando spesso look e, tra una spuntatina e l’altra e una tinta rossa e una platino, si diverte a mostrare ai suoi fan tutti i suoi stili. Nell’ultimo post che ha postato sul proprio profilo,si specchia mentre glino ie i fan hanno notato un particolare che ha scatenato in loro non poca preoccupazione. Il post Instagram diDavid Nell’ultimo post Instagram cheDavid ha pubblicato si mostra ai propri follower mentre il parrucchiere, munito di macchinetta, gli spunta igià cortissimi. La didascalia ...