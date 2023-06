Dal possibile all’inimmaginabile | l’Internet of Things e la sua marcia verso il futuro

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nel vasto unidell’innovazione tecnologica, una stella risplende con particolare intensità, illuminando il cammino dell’umanitàunconnesso ed intelligente. Questa stella brillante è conosciuta come Internet of(IoT), un concetto rivoluzionario che ha trasformato la nostra percezione del mondo fisico e digitale. Come un’orchestra sinfonica che unisce i suoni di strumenti diversi per creare un’armonia celestiale,ofsi basa sull’interconnessione di dispositivi fisici e oggetti di uso comune attrauna rete digitale. Questi oggetti, dotati di sensori, software e connettività Internet, si trasformano in veri e propri protagonisti del progresso tecnologico, comunicando tra loro senza bisogno dell’intervento umano ...