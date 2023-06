Dal Mes al commissario per l’alluvione | tutti i nodi della maggioranza

(Di venerdì 23 giugno 2023) Di rinvio in rinvio si cerca di guadagnare tempo sul meccanismo europeo, mentre prende forma il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione

... un inedito assoluto in Parlamento, con la maggioranza che lascia la commissione e fa passare un primo voto suldelle opposizioni. E un secondo inedito, un Consiglio dei ministri rinviato, a ..."Non ha senso ratificare la riforma delse non sai cosa prevede il nuovo Patto di stabilità". Per comprendere le difficoltà emerse ieri, ...se alcune tipologie di investimenti saranno escluso...... guidatoleghista Giancarlo Giorgetti, in cui si spiega perchè ilanzichè una iattura è uno strumento utile a rafforzare i titoli di stato italiani. Il contrario di quanto sostengono con ...

Dal Mes al commissario per l’alluvione, i nodi della maggioranza Il Sole 24 ORE

Un trattamento più favorevole su investimenti e Pnrr sarà la moneta di scambio per dire sì alla ratifica "Non ha senso ratificare la riforma del Mes se non sai cosa prevede il nuovo Patto di stabilità ...Agita la politica anche il caso Santanchè dopo la denuncia di irregolarità oggetto di un'inchiesta della Procura di Milano ...