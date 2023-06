Da Thuram a Rabiot | le ultime di mercato

Le trattative più importanti della giornata in poco più di un minuto. Da Azpilicueta a, daa Milinkovic - Savic. Le ultime notizie... (che deve prima fare una cessione) e Juventus (che aspetta ancora di capire cosa farà, in ... Per quanto riguarda gli altri obiettivi in entrata, restano sulla lista rossonera Marcus(...2023 - 06 - 23 13:28:26 Milan,ha rifiutato il Lipsia Marcussi avvicina sempre più ...39 Juve, pronta l'offerta per Milinkovic La Juventus sta aspettando la risposta ufficiale di, ...

Calciomercato, ultime news su Danso, Thuram e Rabiot Adnkronos

È stato trovato l'accordo definitivo tra Milan e Newcastle per il trasferimento in Inghilterra di Sandro Tonali. Operazione da 80 milioni di euro (tra bonus e/o percentuale sulla futura rivendita), me ...I bianconeri in chiusura sull’esterno del Lille, figlio di George. Gosens verso l’Union Berlino, Brozovic fra l’Arabia e il Barcellona ...