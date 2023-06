Da Medjugorie a Ostia | la Madonnina “dei Gigli” trova casa al Borghetto dei Pescatori

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 giugno 2023)– Sabato 24 giugno, ricorrenza della prima apparizione della Madonna a, alle ore 20.30, i capi scout della Partenza (unità di strada), nell’ambito della rete Pacis, collocheranno la statuina di Maria dei– Madonna dell’Attes,a presso il giardino adiacente alla chiesetta deldei, in via delle Quinqueremi, aLido. A loro si unirà la signora Nené che da anni si prende cura dello spazio verde ecclesiale anche come grazia ricevuta dopo la grave malattia del Covid dalla quale è sopravvissuta. La statuina sarà collocata su un’alta colonna e di volta in volta, portata adelle famiglie dove abitano bambini sofferenti, malati o fragili con i quali si passerà del tempo insieme. Nei giorni di festività mariana, la ...