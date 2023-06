(Di venerdì 23 giugno 2023) Un programma strategico dedicato allasulla: è l’Agenda die Innovazione per lapromossa dalla ministra dell’Università e dellaAnna Maria Bernini e dal sottosegretario alla Sicurezza Alfredo Mantovano. Il documento, risultato di un’attività congiunta tra l’Agenzia governativa per laNazionale e il Ministero dell’Università...

...della diffidenza tra i servizi segreti britannico e francese nel campo della. Uno ...della Russia e nel suo ritorno (attraverso il riconoscimento della sua responsabilità per i...Perché è un passo avanti importante Ci aiuterà a far capire che laè un ... inoltre, i proventi di questivengono spesso reinvestiti dai delinquenti per azioni più efferate e, ...Dove c'è il potere si addensano i. E, visto che il potere oggi ha un volto digitale, non è un caso che i reati informatici ... Direttore Generale dell'Agenzia per lanazionale, ...

Cybersicurezza, crimini in aumento: il piano del Governo per la ricerca e gli investimenti Gazzetta del Sud

Intervista esclusiva con il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. “È ora di pensare a percorsi di formazione al cyber più veloci di quelli tradizionali e utilizzare tecnologie come l ...